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В порту Фирташа арестовали 170 вагонов российских и белорусских удобрений на 100 миллионов

Понедельник, 6 февраля 2023, 15:25 - Алексей Павлыш
 

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) и подразделений БЭБ наложен арест на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производств.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и БЭБ.

Удобрения обнаружили в 170 вагонах, которые находились в Николаеве на территории Морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.

Общий объем изъятого имущества - 11,8 тыс тонн на почти 100 млн грн.

"Установлено, что железнодорожные контейнеры с минудобрениями прибыли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения и находились в режиме "транзит".

По оперативным данным, груз принадлежал двум иностранным компаниям - "Уралкалий" и "Беларуськалий".

 

В дальнейшем владельцы товара планировали переправить его в третьи страны для продажи и получения миллионных прибылей, часть из которых в виде налогов пошла бы на финансирование войны против Украины", - заявили в СБУ.

В результате следственно-оперативных действий СБУ инициировала передачу изъятого имущества в управление АРМА.

"Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст. 212 УКУ (уклонение от уплаты налогов, сборов), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ совместно с детективами Бюро экономической безопасности под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

СБУ БЭБ Россия Беларусь удобрения
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