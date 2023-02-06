В порту Фирташа арестовали 170 вагонов российских и белорусских удобрений на 100 миллионов
По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) и подразделений БЭБ наложен арест на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производств.
Об этом сообщают пресс-службы СБУ и БЭБ.
Удобрения обнаружили в 170 вагонах, которые находились в Николаеве на территории Морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.
Общий объем изъятого имущества - 11,8 тыс тонн на почти 100 млн грн.
"Установлено, что железнодорожные контейнеры с минудобрениями прибыли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения и находились в режиме "транзит".
По оперативным данным, груз принадлежал двум иностранным компаниям - "Уралкалий" и "Беларуськалий".
В дальнейшем владельцы товара планировали переправить его в третьи страны для продажи и получения миллионных прибылей, часть из которых в виде налогов пошла бы на финансирование войны против Украины", - заявили в СБУ.
В результате следственно-оперативных действий СБУ инициировала передачу изъятого имущества в управление АРМА.
"Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст. 212 УКУ (уклонение от уплаты налогов, сборов), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ совместно с детективами Бюро экономической безопасности под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.
Экономическая правда