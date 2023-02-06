В порту Фирташа арестовали 170 вагонов российских и белорусских удобрений на 100 миллионов

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) и подразделений БЭБ наложен арест на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производств.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и БЭБ.

Удобрения обнаружили в 170 вагонах, которые находились в Николаеве на территории Морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.

Общий объем изъятого имущества - 11,8 тыс тонн на почти 100 млн грн.

"Установлено, что железнодорожные контейнеры с минудобрениями прибыли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения и находились в режиме "транзит".

По оперативным данным, груз принадлежал двум иностранным компаниям - "Уралкалий" и "Беларуськалий".

В дальнейшем владельцы товара планировали переправить его в третьи страны для продажи и получения миллионных прибылей, часть из которых в виде налогов пошла бы на финансирование войны против Украины", - заявили в СБУ.