В Украине впервые будет действовать отдельный запрет на вылов щуки: детали

С 15 февраля 2023 года, в соответствии с новыми правилами, во всех рыбохозяйственных водных объектах устанавливается запрет на добычу щуки на период нереста, который будет действовать до 31 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства.

"Этот запрет в Украине вводится впервые и наконец будет соответствовать логике процесса развития этого вида рыб. Ведь щука - одна из немногих рыб наших водоемов, нерестовая активность которой начинается при температуре воды 3-5°C, что ниже по сравнению с нерестовыми температурами других видов.

С целью защиты производителей в преднерестовый и нерестовый периоды, срок нерестового запрета на вылов щуки должен распространяться не только на период отложения икры, но и на время преднерестовой активности.

Ведь непосредственному нересту щуки предшествует преднерестовая миграция, во время которой происходит окончательное созревание икры у самок и молок у самцов. А в особой охране ее плодники нуждаются во время массовых нерестовых миграций, в течение которых щука очень уязвима к вылову", - пояснили в ведомстве.

В Госрыбагентстве обратили внимание, что за незаконную добычу щуки предусмотрено наказание от административной до уголовной ответственности, а также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба.

Штраф за одну незаконно выловленную щуку составляет 3 468 гривен.