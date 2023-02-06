Оккупанты завезли на ЗАЭС персонал с Калининской АЭС – "Энергоатом"

На временно оккупированную Запорожскую АЭС прибыл персонал с Калининской АЭС, среди "заезжих гастролеров" - инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари и другие представители "атомных специальностей".

Об этом заявили в "Энергоатоме".

"Атомщики из РФ, считают оккупанты, смогут работать на захваченной украинской станции. Среди "заезжих гастролеров" - инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари и другие представители "атомных специальностей".

Захватчики обещают им подготовку на полномасштабном тренажере. Но украинские инструкторы, которые должны обучать на нем, от работы на врага отказались, и рашисты заблокировали им доступ к рабочим местам.

Так или иначе, повышать квалификацию российским "гастарбайтерам" теперь негде. Однако они хвастаются, что им предложили контракты на полгода и еще и предлагают перевезти в Энергодар семьи", - заявляет "Энергоатом".

В то же время предателям с ЗАЭС, которые подписали контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", значительно уменьшили зарплату, добавили в украинской госкомпании.

Кроме того, коллаборационистам анонсировали отмену трудового стажа и заработанных "при Украине" отпусков.