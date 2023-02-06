Оккупанты завезли на ЗАЭС персонал с Калининской АЭС – "Энергоатом"
На временно оккупированную Запорожскую АЭС прибыл персонал с Калининской АЭС, среди "заезжих гастролеров" - инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари и другие представители "атомных специальностей".
Об этом заявили в "Энергоатоме".
"Атомщики из РФ, считают оккупанты, смогут работать на захваченной украинской станции. Среди "заезжих гастролеров" - инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари и другие представители "атомных специальностей".
Захватчики обещают им подготовку на полномасштабном тренажере. Но украинские инструкторы, которые должны обучать на нем, от работы на врага отказались, и рашисты заблокировали им доступ к рабочим местам.
Так или иначе, повышать квалификацию российским "гастарбайтерам" теперь негде. Однако они хвастаются, что им предложили контракты на полгода и еще и предлагают перевезти в Энергодар семьи", - заявляет "Энергоатом".
В то же время предателям с ЗАЭС, которые подписали контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", значительно уменьшили зарплату, добавили в украинской госкомпании.
Кроме того, коллаборационистам анонсировали отмену трудового стажа и заработанных "при Украине" отпусков.
"Энергоатом в очередной раз призывает атомщиков не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособниками агрессора и не разрушить собственное будущее!", - говорится в позиции компании.
Экономическая правда