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Ритейлеры в Китае продают iPhone 14 Pro со скидками на фоне вялого спроса

Понедельник, 6 февраля 2023, 12:50 - Алексей Павлыш

Ритейлеры в Китае предлагают скидки до 10% на модель iPhone 14 Pro на фоне вялого спроса на смартфоны.

Об этом пишет Reuters.

Так, ритейлеры JD.Com Inc и Suning сейчас продают базовую модель iPhone 14 Pro за 7 199 юаней (1 062 доллара) - это на 800 юаней дешевле, чем стандартная цена на официальном китайском сайте Apple.

Ряд других авторизованных сторонних продавцов Apple предлагают аналогичные скидки на iPhone 14 pro и Pro Max, как показала проверка акций в социальных сетях, проведенная агентством Reuters.

Apple не сразу ответила на запрос о комментариях.

Apple время от времени позволяет партнерам в Китае предлагать скидки на свои смартфоны, чтобы стимулировать спрос.

"Возвращение снижения цен даже на самые продаваемые модели iPhone 14 не является хорошим знаком для спроса", - написал аналитик Jeffries Эдисон Ли в записке для клиентов, добавив, что несколько брендов на Android также снизили цены.

По данным Canalys, продажи Apple упали на 24% в этом квартале, частично из-за раннего выпуска серии iPhone 14, а частично из-за проблем с цепочкой поставок, вызванных беспорядками рабочих на заводе Foxconn.

Экономическая правда

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