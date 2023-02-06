Курс валют на 6 февраля: доллар и евро в банках дорожают

В понедельник, 6 февраля, наличная гривня в кассах банков укрепилась против доллара и евро, на "черном рынке" евро дорожает.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,12 – 40,24 грн, а в воскресенье, 5 февраля, колебался на уровне 40,15 – 40,28 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 43,17 - 43,48 грн. Для сравнения, в воскресенье курс колебался на уровне 43,2 – 43,36 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,8 – 40,3 грн (курс на 3 февраля – 39,85 – 40,4 грн);

Евро – 42,8 – 43,7 грн (курс на 3 февраля – 43,075 – 43,8 грн грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,5 – 40,0 грн;

Ощадбанк – 39,8 – 40,6 грн;

Укрэксимбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Райффайзен – 39,7 – 40,45 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.