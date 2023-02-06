СБУ сообщила о подозрении руководителю Российской железной дороги

Служба безопасности сообщила о подозрении руководителю Российской железной дороги - он организовал доставку российской бронетехники и военных к границе и на оккупированные украинские территории.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя "Российской железной дороги", который "способствовал и продолжает способствовать полномасштабному вторжению РФ в Украину".

По материалам следствия, он организовал доставку по железной дороге российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на временно оккупированные украинские территории.

Для этого он привлек 185 российских компаний, которые предоставляли собственные вагоны, цистерны и платформы для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск. Сейчас в отношении указанных компаний, по инициативе СБУ, наложены экономические санкции СНБО Украины.

С 2015 года "Российской железной дорогой" руководит Олег Белозеров. Сейчас он находится под санкциями Великобритании, США, Канады, Австралии и Украины. В то же время Евросоюз до сих пор не наложил персональные санкции на российского топ-чиновника.

Подозрение объявлено по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса: планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.