Эстония запретила ввозить на территорию страны российское топливо в канистрах

Эстония с понедельника, 6 февраля, запретила водителям ввозить на территорию страны бензин из России в канистрах.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Эстонии.

"Переходный период санкций, введенных Европейским Союзом в отношении нефтепродуктов из Российской Федерации, завершается 5 февраля, а их закупка и ввоз в Европейский союз будут запрещены с понедельника", - говорится в сообщении.

Руководитель службы по запретам и ограничениям, представляющий сферу защиты общества при таможенном отделе Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус отметила, что нефтепродукты из России запрещается с 6 февраля покупать, ввозить и передавать. Также в список запрещенных товаров входит топливо.

"На сегодняшний день примерно у 80% легковых автомобилей при первом пересечении границы с Эстонией есть 10-литровая канистра с топливом, кроме стандартного заправленного топливного бака в машине", – отметила она.

Исходя из правовых актов, житель ЕС может купить топливо у России в случае, если оно необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС.

То есть пассажир имеет право ввозить в Европейский союз топливо, находящееся в стандартном топливном баке транспортного средства и предназначенное для использования в нем.