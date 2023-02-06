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Эстония запретила ввозить на территорию страны российское топливо в канистрах

Понедельник, 6 февраля 2023, 10:55 - Анастасия Жарикова

Эстония с понедельника, 6 февраля, запретила водителям ввозить на территорию страны бензин из России в канистрах.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Эстонии.

"Переходный период санкций, введенных Европейским Союзом в отношении нефтепродуктов из Российской Федерации, завершается 5 февраля, а их закупка и ввоз в Европейский союз будут запрещены с понедельника", - говорится в сообщении.

Руководитель службы по запретам и ограничениям, представляющий сферу защиты общества при таможенном отделе Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус отметила, что нефтепродукты из России запрещается с 6 февраля покупать, ввозить и передавать. Также в список запрещенных товаров входит топливо.

"На сегодняшний день примерно у 80% легковых автомобилей при первом пересечении границы с Эстонией есть 10-литровая канистра с топливом, кроме стандартного заправленного топливного бака в машине", – отметила она.

Исходя из правовых актов, житель ЕС может купить топливо у России в случае, если оно необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС.

То есть пассажир имеет право ввозить в Европейский союз топливо, находящееся в стандартном топливном баке транспортного средства и предназначенное для использования в нем.

"В Европейский союз запрещается ввозить топливо в канистре, которое было куплено в России, поскольку такой ввоз не соответствует основной цели, то есть завершению поездки", – сказала Тинкус.

Она подчеркнула, что запрет на ввоз товаров в канистрах во время въезда из России действует одинаково во всех государствах Балтии и Финляндии.



Эстония Россия санкции
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