НБУ нарастил продажу валюты на межбанке до почти $800 миллионов долларов

За неделю с 30 января по 3 февраля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 782,57 млн долларов и купил 5,05 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 782,57 млн долларов. При этом регулятор купил 5,05 млн долларов. На прошлой неделе НБУ продал 667,23 млн долларов, а купил 3,2 млн долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Напомним, что в прошлом году регулятор путем покупки государственных облигаций "напечатал" 400 млрд грн и стал крупнейшим источником финансирования бюджета. Также НБУ продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

В январе 2023 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 3 млрд долл, что несколько меньше декабрьского объема чистой продажи в 3,2 млрд долл. Для сравнения, в ноябре он составил 1,6 млрд долл.

С начала 2023 года Нацбанк купил 30,05 млн долларов и продал 3,5 млрд долларов. В прошлом году объем покупки валюты составил 3,27 млрд долл, а продажи - 26,38 млрд долл.

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