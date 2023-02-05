По меньшей мере пять стран планируют создать собственные приложения на основе "Дії"

По меньшей мере пять стран планируют использовать приложение "Дія" как основу для создания собственных цифровых приложений.

Об этом рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в интервью Радио Свобода.

По словам Федорова, стран, с которыми Минцифра ведет коммуникацию по внедрению "Дії", больше. И это не только европейские страны, а также страны Азии и Африки.

"По сути это такой определенный элемент дипломатии становится для нас. Это продукт, который сам себя продает. Это бренд Украины, это репутация, это развитие нашего политического влияния", - пояснил министр.

Он добавил, что это также возможностью получить в бюджет "немаленькие деньги" для Украины.

"У нас - несколько таких продуктов, которые входят в комплекс внедрения "Дії". И каждый из этих продуктов может стоить десятки миллионов долларов. И поэтому речь может идти о миллиардах гривен от одной страны по внедрению "Дії" за короткий период времени", - рассказал министр.

Такая цена объясняется тем, что продается не только технологический продукт и не только один, а еще экспертиза и консалтинг.