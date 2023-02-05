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По меньшей мере пять стран планируют создать собственные приложения на основе "Дії"

Воскресенье, 5 февраля 2023, 16:58 - Игорь Пилипив

По меньшей мере пять стран планируют использовать приложение "Дія" как основу для создания собственных цифровых приложений. 

Об этом рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в интервью Радио Свобода.

По словам Федорова, стран, с которыми Минцифра ведет коммуникацию по внедрению "Дії", больше. И это не только европейские страны, а также страны Азии и Африки. 

"По сути это такой определенный элемент дипломатии становится для нас. Это продукт, который сам себя продает. Это бренд Украины, это репутация, это развитие нашего политического влияния", - пояснил министр.

Он добавил, что это также возможностью получить в бюджет "немаленькие деньги" для Украины.

"У нас - несколько таких продуктов, которые входят в комплекс внедрения "Дії". И каждый из этих продуктов может стоить десятки миллионов долларов. И поэтому речь может идти о миллиардах гривен от одной страны по внедрению "Дії" за короткий период времени", - рассказал министр.

Такая цена объясняется тем, что продается не только технологический продукт и не только один, а еще экспертиза и консалтинг.

Напомним:

Эстония на Давосском форуме представила приложение mRiik, которое было разработано на базе украинской "Дії" и является его аналогом.

Минцифра ІТ
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