В Киеве и области частично вводятся стабилизационные отключения - ДТЭК

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В части районов столицы по команде "Укрэнерго" будет ограничено электроснабжение, на Киевщине ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Так, стабилизационные отключения применят в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах, а также Левом берегу столицы. На Киевщине ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе.

Отмечается, что ограничение электроснабжения позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования.

"Из-за аварии также временно отсутствует свет в Фастовском и Васильковском районах Киевской области", - сообщают в компании.

Актуальные графики стабилизационных отключений в Киеве и области вы можете узнать у нас на сайтах.

Экономическая правда.