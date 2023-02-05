В Киеве и области частично вводятся стабилизационные отключения - ДТЭК
Воскресенье, 5 февраля 2023, 11:01 -
В части районов столицы по команде "Укрэнерго" будет ограничено электроснабжение, на Киевщине ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Так, стабилизационные отключения применят в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах, а также Левом берегу столицы. На Киевщине ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе.
Отмечается, что ограничение электроснабжения позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования.
"Из-за аварии также временно отсутствует свет в Фастовском и Васильковском районах Киевской области", - сообщают в компании.
Актуальные графики стабилизационных отключений в Киеве и области вы можете узнать у нас на сайтах.
Экономическая правда.