Все разделы
Укр / Рус

В Киеве и области частично вводятся стабилизационные отключения - ДТЭК

Воскресенье, 5 февраля 2023, 11:01 - Экономическая правда
 
getty images

В части районов столицы по команде "Укрэнерго" будет ограничено электроснабжение, на Киевщине ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе.   

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Так, стабилизационные отключения применят в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах, а также Левом берегу столицы. На Киевщине ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе. 

Отмечается, что ограничение электроснабжения позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования.

"Из-за аварии также временно отсутствует свет в Фастовском и Васильковском районах Киевской области", - сообщают в компании.  

Актуальные графики стабилизационных отключений в Киеве и области вы можете узнать у нас на сайтах.

Экономическая правда.

ДТЭК Киев электроэнергия
Материалы по теме
Вторая за сутки масштабная авария на подстанции в Одессе, город и часть района обесточены 4 февраля 2023, 10:19
В Одесской области все еще сложная ситуация со светом – ДТЭК 27 января 2023, 18:10
В ДТЭК рассказали, какой дефицит электроэнергии существует в пиковые часы и как его пытаются сократить 27 января 2023, 14:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте