Украина готова содействовать транспортировке природного газа с Каспия в ЕС

Украина готова предоставлять свободные мощности для транспортировки и хранения природного газа с Каспия в страны-члены Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Уже через несколько месяцев начнется сезон закачки. Большинство ПХГ стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ.

Ключевое решение базируется на использовании существующей инфраструктуры - мощности Трансбалканского газопровода. Для Оператора ГТС Украины это возможность привлечения новых заказчиков услуг по межгосударственным точкам соединения", - отметил заместитель министра энергетики Николай Колесник во время Девятого министерского заседания Консультативного Совета Южного газового коридора в Баку.

Заместитель министра добавил, что украинская сторона заинтересована в реализации проекта Южного газового коридора и готова к сотрудничеству в рамках диверсификации путей поставок природного газа.

Колесник подчеркнул, что стратегическим интересом Украины является сотрудничество с ЕС, США, Турцией и Азербайджаном, в том числе для ослабления влияния РФ на южном направлении.

Напомним: