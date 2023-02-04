Украина готова содействовать транспортировке природного газа с Каспия в ЕС
Украина готова предоставлять свободные мощности для транспортировки и хранения природного газа с Каспия в страны-члены Европейского Союза.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
"Уже через несколько месяцев начнется сезон закачки. Большинство ПХГ стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ.
Ключевое решение базируется на использовании существующей инфраструктуры - мощности Трансбалканского газопровода. Для Оператора ГТС Украины это возможность привлечения новых заказчиков услуг по межгосударственным точкам соединения", - отметил заместитель министра энергетики Николай Колесник во время Девятого министерского заседания Консультативного Совета Южного газового коридора в Баку.
Заместитель министра добавил, что украинская сторона заинтересована в реализации проекта Южного газового коридора и готова к сотрудничеству в рамках диверсификации путей поставок природного газа.
Колесник подчеркнул, что стратегическим интересом Украины является сотрудничество с ЕС, США, Турцией и Азербайджаном, в том числе для ослабления влияния РФ на южном направлении.
Напомним:
Украинский оператор газохранилищ Укртрансгаз подал к энергетическому регулятору запрос на проведение сертификации по европейским правилам.