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Украина готова содействовать транспортировке природного газа с Каспия в ЕС

Суббота, 4 февраля 2023, 16:57 - Игорь Пилипив

Украина готова предоставлять свободные мощности для транспортировки и хранения природного газа с Каспия в страны-члены Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики. 

"Уже через несколько месяцев начнется сезон закачки. Большинство ПХГ стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ. 

Ключевое решение базируется на использовании существующей инфраструктуры - мощности Трансбалканского газопровода. Для Оператора ГТС Украины это возможность привлечения новых заказчиков услуг по межгосударственным точкам соединения", - отметил заместитель министра энергетики Николай Колесник во время Девятого министерского заседания Консультативного Совета Южного газового коридора в Баку.

Заместитель министра добавил, что украинская сторона заинтересована в реализации проекта Южного газового коридора и готова к сотрудничеству в рамках диверсификации путей поставок природного газа.

Колесник подчеркнул, что стратегическим интересом Украины является сотрудничество с ЕС, США, Турцией и Азербайджаном, в том числе для ослабления влияния РФ на южном направлении.

Напомним:

Украинский оператор газохранилищ Укртрансгаз подал к энергетическому регулятору запрос на проведение сертификации по европейским правилам.

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