Ситуация в Одессе: Премьер создал круглосуточный правительственный штаб, в город направили генераторы
Из-за сложной ситуации со светом в Одесской области Премьер-министр поручил создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, в город направили все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго и газотурбинную электростанцию.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.
"На внеочередном заседании Правительства поручил создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, при участии и. о. министра внутренних дел, глав ГСЧС и ОВА, руководителя "Укрэнерго", представителей Мининфраструктуры и других министерств и ведомств.
Сейчас основная цель - запитать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения. Поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго", - отметил Шмыгаль.
Добавляется, что для координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель "Укрэнерго".
Также в Одессу направили газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США. МИД должен обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций.
Напомним:
На одном из объектов НЭК "Укрэнерго" произошла вторая за сутки масштабная авария, сейчас Одесса и часть Одесского района временно обесточены.