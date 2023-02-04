Ситуация в Одессе: Премьер создал круглосуточный правительственный штаб, в город направили генераторы

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Из-за сложной ситуации со светом в Одесской области Премьер-министр поручил создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, в город направили все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго и газотурбинную электростанцию.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"На внеочередном заседании Правительства поручил создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, при участии и. о. министра внутренних дел, глав ГСЧС и ОВА, руководителя "Укрэнерго", представителей Мининфраструктуры и других министерств и ведомств.

Сейчас основная цель - запитать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения. Поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго", - отметил Шмыгаль.

Добавляется, что для координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель "Укрэнерго".

Также в Одессу направили газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США. МИД должен обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций.

Напомним: