Несмотря на потолок цен и эмбарго РФ планирует нарастить экспорт дизтоплива в феврале

Россия планирует увеличить экспорт дизельного топлива в феврале, несмотря на вступление в действие эмбарго Европейского Союза на нефтепродукты и ограничения цен на них со стороны G7.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный анализ данных трейдеров и Refinitiv.

Общий экспорт низкосернистого дизтоплива и газойля из российских черноморских и балтийских портов, как ожидается, вырастет в феврале на 5%-10% по сравнению с январем до 4,2-4,3 млн тонн. РФ уже увеличила поставки дизтоплива в Турцию и Марокко в попытках перенаправить нефтепродукты в преддверии эмбарго ЕС.

Важно, что фактическая загрузка российских нефтеперерабатывающих заводов дизельным топливом может быть ниже запланированной. Например, может повлиять штормовая погода в черноморских портах Новороссийск и Туапсе, что повлечет сбои в цепочке поставок: пробки на железной дороге, переполнение хранилищ и сокращение объемов переработки на заводах.

Российские нефтеперерабатывающие заводы также могут сократить производство топлива в ответ на введенный потолок цен со стороны стран G7 в случае, если их маржа станет отрицательной. Тогда производство нефтепродуктов "может быстро и существенно сократиться", - отметил один из трейдеров в комментарии Reuters.

Нехватка свободных танкеров является еще одним ограничивающим фактором, рассказывают трейдеры. Флот судов, которые могут перевозить нефтепродукты, является меньшим и более специфическим, чем нефтяные, что означает, что Россия будет иметь меньше возможностей поставлять дизельное топливо.

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