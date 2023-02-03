В Одессе - масштабная авария на подстанции, часть города полностью обесточена
Пятница, 3 февраля 2023, 20:31 -
На подстанции Укрэнерго в Одессе произошла масштабная авария в результате чего обесточены некоторые районы города и часть Одесского района.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.
"В связи с масштабной аварией на подстанции НЭК Укрэнерго временно обесточены Суворовский, Приморский и Малиновский районы Одессы и часть Одесского района", - отметили в ДТЭК.
В городе обесточены объекты критической инфраструктуры, промышленность и бытовые клиенты.
Компания подчеркивает, что энергетики НЭК Укрэнерго устраняют аварию, и электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.