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Россияне попали в "Эпицентр" в Херсоне: ТЦ уничтожен полностью

Пятница, 3 февраля 2023, 18:41 - Анастасия Жарикова
 
Эпицентр К

В Херсоне в результате обстрела россиянами города в ночь на 3 февраля дотла сгорел торговый центр "Эпицентр".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Масштабный пожар, охвативший все здание на Бериславском шоссе, 17, вызвал мощный артиллерийский обстрел.

"В социальных сетях Херсона уже назвали атаку кафиров целенаправленной, цель которой - взорвать жизнь в регионе и оставить херсонцев без средств к существованию", - отметили в компании.

Люди убеждены, что таким образом враг пытается привести в отчаяние местное население. Эпицентр возобновил работу после деоккупации Херсона, чтобы предоставить жителям города доступ к товарам первой необходимости. Впрочем, в результате очередной террористической атаки врага торговый объект, расположенный на Бериславском шоссе, 17, был полностью уничтожен.

Локализовать пожар не удалось из-за попадания в источник газоснабжения.

Оставшимся без работы сотрудникам торгового центра в компании пообещали оказать необходимую поддержку.

Экономическая правда

Эпицентр война Херсон
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