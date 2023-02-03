Доля взаимного товарооборота Украины и ЕС составляет более 55% – Минэкономики

На Европейский Союз приходится более 55% взаимного товарооборота с Украиной.

Об этом на саммите Украина-ЕС рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

"Экономический фронт нашей борьбы с агрессией базируется на тесном взаимодействии украинского и европейского бизнеса. Поддержание экономической активности сейчас, ускорение экономического восстановления и возвращения в Украину миллионов украинцев, нашедших временную защиту в ЕС – это фундаментальные элементы нашей победы. Так что развитие торговли между Украиной и ЕС является одним из ключевых факторов победы на экономическом фронте", – отметила она.

До Великой войны доля ЕС в международной торговле Украины составляла 41%. Более 10 тыс украинских компаний экспортировали свою продукцию в ЕС.

"Дополнительные решения, принятые в условиях войны - отмена всех пошлин, заключение соглашения об отмене разрешений на перевозку, присоединение к системе общего транзита - помогли Украине смягчить шок от войны и еще сильнее соединили украинскую экономику с ЕС", - добавили в Минэкономики.

В ведомстве объяснили, что речь идет не только об экспорте из Украины в ЕС, но и об импорте жизненно важных товаров – из ЕС Украина получает 90% топлива и 70% медицинских препаратов. По итогам 2022 года доля ЕС во внешнеторговом обороте Украины составила 55,5%.

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