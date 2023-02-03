Аренда квартир во Львове дороже чем в Киеве – исследование

Средние цены аренды квартир во Львове выше киевских: так, разница на однокомнатной квартире - 5,5 тыс грн за аренду.

Об этом свидетельствуют результаты исследования команды iOS-приложения для аренды квартир в Киеве bird ("ЛУН").

Авторы исследования проанализировали цены на львовском и киевском рынке аренды жилья за период с 1 января 2023 года до 1 февраля 2023 года, поскольку эти города по состоянию на январь 2023 года, по данным rieltor.ua, являются самыми популярными по количеству запросов аренды жилья.

"Львов стал "точкой опоры" после начала войны. Несмотря на ракетные удары и проблемы с электроэнергией, - многие продолжают выбирать его именно как "безопасную альтернативу" Киеву на время полномасштабной войны", - говорится в сообщении.

Так, медианная цена аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет 13,5 тыс грн против 9 тыс грн в Киеве, то есть аренда такого жилья на 50% обходится дороже.

В то же время медианная цена на двухкомнатные во Львове - 16 тыс грн против 12 тыс грн в Киеве, трехкомнатной - 19 тыс грн (против 18 тыс грн в столице).

Экономическая правда