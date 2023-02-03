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Google объявила презентацию, посвященную обновлению поиска: может быть ответом ChatGPT

Пятница, 3 февраля 2023, 17:02 - Анастасия Жарикова

Корпорация Google объявила о проведении презентации Google presents: Live from Paris, посвященной поиску и картам, событие должно состояться 8 февраля.

Об этом стало известно из описания произошедшего на Youtube.

"Мы переосмысливаем то, как люди ищут, исследуют информацию и взаимодействуют с ней, делая ее более естественной и интуитивно понятной, чем когда-либо прежде, чтобы найти то, что вам нужно. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, как мы открываем более широкий доступ к информации для людей везде через Поиск, Карты и т.п.", – говорится в описании.

Издание Mashable предполагает, что это событие может являться ответом на быстро растущий чат-бот с искусственным интеллектом OpenAI ChatGPT.

В частности, в недавнем отчете New York Times утверждалось, что материнская компания Google Alphabet сообщила о внутреннем "красном коде" после запуска ChatGPT, поскольку считает это угрозой существованию своего поискового бизнеса.

Несколько дней назад CNBC сообщил, что Google уже тестирует несколько новых инструментов искусственного интеллекта, включая чат-бот под названием Apprentice Bard.

Также генеральный директор Google Сундар Пичаи сделал несколько интересных комментариев во время вчерашнего телефонного разговора о доходах. По его словам, у компании есть большие планы по искусственному интеллекту на ближайшие несколько месяцев, и что она готовится к этому с начала прошлого года.

Мероприятие "Google presents: Live from Paris" оформлено подобно ежегодным мероприятиям Google Search On, но они проводятся осенью.

"Конференция Google I/O, вероятно, состоится в мае, поэтому у Google нет достаточно возможностей для запуска новых продуктов в этом году. Февральское событие анонсировали внезапно и, возможно, самая большая популярность ChatGPT побуждает Google действовать быстро", – говорится в тексте Mashable.

Экономическая правда

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