Британский люксовый бренд Paul Smith уходит из РФ после скандала в СМИ: признал "ошибку"
Британский люксовый бренд Paul Smith заявил о выходе из России после информации СМИ, что компания по-прежнему продает свою продукцию в РФ через франчайзингового партнера. Бренд признал, что совершил "ошибку".
Об этом пишет Financial Times.
Газета отмечает, что Paul Smith заявил о выходе из России почти через год после того, как большинство западных брендов прекратили торговлю в стране после ее вторжения в Украину.
Такие бренды как Louis Vuitton, Chanel и Burberry, закрыли бутики и разорвали франчайзинговые соглашения с российскими партнерами еще в марте 2022 года.
На прошлой неделе британский дом моды класса люкс оказался под пристальным вниманием после того, как выяснилось, что его продукция все еще продается в РФ через франчайзингового партнера.
"Теперь мы понимаем, что было ошибкой позволить этим магазинам продолжать торговать от нашего имени на фоне войны в Украине", - заявил представитель компании.
"Мы попросили закрыть эти магазины и прекратили все поставки дистрибьютору".
По данным Daily Mail, компания поставила новую коллекцию одежды и аксессуаров по крайней мере в один московский магазин.
Экономическая правда