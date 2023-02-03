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Британский люксовый бренд Paul Smith уходит из РФ после скандала в СМИ: признал "ошибку"

Пятница, 3 февраля 2023, 16:30 - Алексей Павлыш
 
Getty Images

Британский люксовый бренд Paul Smith заявил о выходе из России после информации СМИ, что компания по-прежнему продает свою продукцию в РФ через франчайзингового партнера. Бренд признал, что совершил "ошибку".

Об этом пишет Financial Times.

Газета отмечает, что Paul Smith заявил о выходе из России почти через год после того, как большинство западных брендов прекратили торговлю в стране после ее вторжения в Украину.

Такие бренды как Louis Vuitton, Chanel и Burberry, закрыли бутики и разорвали франчайзинговые соглашения с российскими партнерами еще в марте 2022 года.

На прошлой неделе британский дом моды класса люкс оказался под пристальным вниманием после того, как выяснилось, что его продукция все еще продается в РФ через франчайзингового партнера.

"Теперь мы понимаем, что было ошибкой позволить этим магазинам продолжать торговать от нашего имени на фоне войны в Украине", - заявил представитель компании.

"Мы попросили закрыть эти магазины и прекратили все поставки дистрибьютору".

По данным Daily Mail, компания поставила новую коллекцию одежды и аксессуаров по крайней мере в один московский магазин.

Экономическая правда

компании Британия Россия
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