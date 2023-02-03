Все разделы
Укр / Рус

Рынок "Барабашово" в Харькове перестроят в инновационный район – мэр

Пятница, 3 февраля 2023, 16:05 - Алексей Павлыш
 
фото: харьковский горсовет

Рынок "Барабашово" в Харькове превратят в революционный район смешанного использования, посвященный продвижению научных и технологических инноваций.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов на встрече по внесению изменений в генеральный план города, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

По словам Терехова, этот проект объединит инновационный потенциал научных парков с современными подходами к созданию микрорайонов.

"Будут созданы новые схемы жилья, а также гибкие многоквартирные дома, которые будут способствовать экономическому развитию города за счет инновационных исследований и компаний.

Присутствие и связь с университетами будет иметь важное значение, а также проектирование адекватных общественных пространств и зданий для продвижения ориентированного на человека района будущего", - отметил мэр Харькова.

Он добавил, что после перестройки торговые места сохранят, но они будут качественно другого уровня.

Экономическая правда

Харков
Материалы по теме
УЗ расширяет сообщение между городами Донецкой и Харьковской областей: какие поезда назначили 3 февраля 2023, 15:40
СБУ на Харьковщине задержала экс-чиновников УЗ, которые помогали перебрасывать российские военные эшелоны в Украину 19 января 2023, 11:58
Большинство районов Харькова обесточено, движение метро временно остановлено 14 января 2023, 16:02
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте