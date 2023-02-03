УЗ расширяет сообщение между городами Донецкой и Харьковской областей: какие поезда назначили

Филиал "Укрзализныци" - "Донецкая железная дорога" - с 4 февраля назначает ряд пригородных пассажирских поездов между населенными пунктами Донецкой и Харьковской областей.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Пригородные пассажирские поезда назначают для улучшения железнодорожного сообщения и удовлетворения потребностей в перевозках регионами, пояснили в компании.

Так, назначены поезда:

№6602 и № 6604 Славянск - Придонецкая, №6603 Придонецкая - Славянск ежедневно. Остановки на станциях им. Кожушко, Славянский курорт;

№ 6705 Придонецкая - Кондратовка ежедневно и №6703 Славянск - Кондратовка ежедневно. Остановки на станциях Славянский курорт, им. Кожушко, Славянск, Шпичкино, Краматорск, Дружковка, Кондратовка;

№ 6704, № 6706 Кондратовка - Славянск и остановки на станциях Дружковка, Краматорск, Шпичкино.

Также будет организована автобусная перевозка на участке Придонецкая - Лиман, ежедневно.

Кроме того, со 2 февраля курсируют пригородные поезда:

№ 6812 Краматорск - Харьков: на участке Краматорск - Лозовая будет курсировать ежедневно, а на участке Лозовая - Харьков кроме понедельника. Остановки по станциям Шпичкино, Славянск, Шидловская, Бантышево, Гусаровка, Барвинково, Языково, Гавриловка, Дубовое, Близнюки, Лозовая, Краснопавловка, Лихачево, Мерефа, Харьков;

№ 6813 Харьков - Славянск: на участке Славянск - Лозовая будет курсировать ежедневно, а на участке Лозовая - Харьков кроме понедельника. Остановки по станциям Мерефа, Лихачево, Краснопавловка, Лозовая, Близнюки, Дубовое, Гавриловка, Языковое, Барвинково, Гусаровка, Бантышево, Шидловская.

Экономическая правда