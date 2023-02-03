Укрпочта возобновила работу 99% отделений на деоккупированной части Херсонщины

По состоянию на 3 февраля 99% отделений Укрпочты возобновили свою работу на деоккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Так, в феврале открылись снова еще 3 стационарных отделения - 73034 в Херсоне, 74000 в Высокополье и 74360 в Новорайске, а также 2 передвижных - 73419 и 73444, обслуживающих Великоалександровский и Херсонский районы.

"Наконец жители недавно деоккупированных территорий могут получать посылки и письма, свои подписные издания, пенсии и пользоваться другими услугами Укрпочты.

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Кроме этого, добавилась разовая финансовая помощь от Красного Креста - за январь выдано почти 27 млн грн", - говорится в сообщении.

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Также в отделениях можно заказать доставку лекарств - нужно просто взять у оператора бумажную форму, заполнить ее и ожидать посылку позже, добавили в Укрпочте.

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Экономическая правда