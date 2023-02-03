Цены на продовольствие в мире снижаются десятый месяц подряд – ООН
Мировые цены на продукты продолжают снижаться десятый месяц подряд – в январе Индекс продовольственных цен ФАО составил 131,2 пункта, что на 1,1 пункта или 0,8% ниже уровня декабря.
Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная ООН (ФАО).
В организации отметили, что с учетом снижения за прошлый месяц значение индекса упало на 28,6 пункта (17,9%) по сравнению с пиковым уровнем, достигнутым в марте 2022 года.
Снижение Индекса в январе было обусловлено снижением цен на растительные масла, молочную продукцию и сахар на фоне стабильных цен на зерно и мясо.
Среднее значение Индекса цен на зерновые составило 147,4 пункта, что на 0,1% превышает декабрьский показатель и на 6,7 пункта (4,8%) выше показателя января 2022 года. Цены на рис и кукурузу выросли, а на ячмень и пшеницу упали.
"Международные цены на пшеницу демонстрируют тенденцию к снижению третьего месяца подряд: по итогам января они сократились на 2,5 процента из-за увеличения предложения на мировых рынках, поскольку объемы производства в Австралии и Российской Федерации оказались выше, чем прогнозировалось ранее", - отмечает ФАО.
Следует отметить, что согласно исследованию NASA Harvest РФ украла украинского зерна минимум на 1 млрд долларов.
Индекс цен на растительные масла составил 140,4 п., что на 4,2 п. (2,9%) ниже его декабрьских значений и почти на 25% ниже уровня прошлого года. Снижение цен стало результатом сокращения мировых цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла.
Индекс цен на молочную продукцию по сравнению с декабрем снизился на 2,0 п. (1,4%) до 136,2 п. В январе цены на молочную продукцию достигли самого низкого уровня за последний год. Это объясняется сокращением мировых цен на сливочное и сухое молоко.
Цены на мясо снизились на 0,1 п. или 0,1% до 113,6 пункта по сравнению с уровнем декабря, однако остается на 1,3% выше января 2022 года. и свинины.
Сахар подешевел на 1,3 п. или 1,1% – индекс составил 115,8 п. – это первое снижение значения этого индекса после резкого роста в предыдущие два месяца.
"Снижение международных котировок сахара в январе было вызвано, главным образом, хорошим урожаем в Таиланде и благоприятными для развития посевов сахарного тростника погодными условиями, установившимися в ключевых районах выращивания этой культуры в Бразилии", - пояснили в ФАО.
Экономическая правда