Мировые цены на продукты продолжают снижаться десятый месяц подряд – в январе Индекс продовольственных цен ФАО составил 131,2 пункта, что на 1,1 пункта или 0,8% ниже уровня декабря.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная ООН (ФАО).

В организации отметили, что с учетом снижения за прошлый месяц значение индекса упало на 28,6 пункта (17,9%) по сравнению с пиковым уровнем, достигнутым в марте 2022 года.

Снижение Индекса в январе было обусловлено снижением цен на растительные масла, молочную продукцию и сахар на фоне стабильных цен на зерно и мясо.

Среднее значение Индекса цен на зерновые составило 147,4 пункта, что на 0,1% превышает декабрьский показатель и на 6,7 пункта (4,8%) выше показателя января 2022 года. Цены на рис и кукурузу выросли, а на ячмень и пшеницу упали.

"Международные цены на пшеницу демонстрируют тенденцию к снижению третьего месяца подряд: по итогам января они сократились на 2,5 процента из-за увеличения предложения на мировых рынках, поскольку объемы производства в Австралии и Российской Федерации оказались выше, чем прогнозировалось ранее", - отмечает ФАО.

Следует отметить, что согласно исследованию NASA Harvest РФ украла украинского зерна минимум на 1 млрд долларов.