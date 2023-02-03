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Австралия уберет изображение британского монарха со своих банкнот после того, как решила использовать местный дизайн для своей банкноты в 5 австралийских долларов вместо изображения короля Чарльза.

Об этом пишет Financial Times.

"Британские королевские особы появлялись на валюте страны еще со времен австралийского фунта, но смерть королевы Елизаветы II в прошлом году вызвала призывы убрать изображение монарха с банкноты номиналом 5 австралийских долларов", - напоминает газета.

Резервный банк Австралии заявил в четверг, что король Чарльз не будет изображен на банкноте в будущем, а банкнота будет переработана с целью включения изображения, представляющего коренные общины страны.

Центробанк проконсультировался с правительством относительно изменений, которые, как ожидается, вступят в силу через несколько лет.

Новые банкноты в 5 австралийских долларов будут выполнены в дизайне, посвященном культуре и истории первых австралийцев. На другой стороне банкноты, как и раньше, будет изображен австралийский парламент.

Австралийское республиканское движение считает, что использование изображения британского монарха на валюте Австралии в 2023 году "уже не оправдано". Британский монарх в Австралии считается официальным главой государства, он назначает генерал-губернатора как представителя короны в стране, хотя эта должность является церемониальной.