Курс валют на 3 февраля: доллар и евро "на черном рынке" дешевеют

В пятницу, 3 февраля, наличная гривня укрепилась против доллара и евро "на черном рынке", в банках снизились только курсы доллара.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,05 - 40,17 грн, а в четверг, 2 февраля, колебался на уровне 40,05 - 40,15 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 43,26 - 43,74 грн. Для сравнения, в четверг курс колебался на уровне 43,4 – 43,77 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,85 – 40,4 грн (курс на 2 февраля – 40,0 – 40,5 грн);

Евро – 43,075 – 43,8 грн (курс на 2 февраля – 43,0 – 43,8 грн грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,4 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,40,6 грн;

Укрэксимбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Райффайзен – 39,8 – 40,55 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.