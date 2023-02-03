Курс валют на 3 февраля: доллар и евро "на черном рынке" дешевеют
Пятница, 3 февраля 2023, 13:13 -
В пятницу, 3 февраля, наличная гривня укрепилась против доллара и евро "на черном рынке", в банках снизились только курсы доллара.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 13:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,05 - 40,17 грн, а в четверг, 2 февраля, колебался на уровне 40,05 - 40,15 грн.
Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 43,26 - 43,74 грн. Для сравнения, в четверг курс колебался на уровне 43,4 – 43,77 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 39,85 – 40,4 грн (курс на 2 февраля – 40,0 – 40,5 грн);
- Евро – 43,075 – 43,8 грн (курс на 2 февраля – 43,0 – 43,8 грн грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,4 – 39,9 грн;
- Ощадбанк – 39,40,6 грн;
- Укрэксимбанк – 39,8 – 40,3 грн;
- Райффайзен – 39,8 – 40,55 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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