Продажи электромобилей Tesla в Китае выросли на 18% в январе

Автопроизводитель Tesla продал 66 051 электромобиль китайского производства в январе - это на 18% больше по сравнению с декабрем 2022 года, когда Tesla продала 55 796 автомобилей.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей.

Также этот показатель на 10% больше по сравнению с январем прошлого года.

Шанхайский завод Tesla в декабре сократил производство примерно на треть по сравнению с ноябрем и продлил период новогодних каникул по лунному календарю для рабочих в январе, чтобы справиться с растущими запасами.

"Теперь компания планирует увеличить производство на своем заводе в Шанхае в течение следующих двух месяцев, чтобы удовлетворить спрос, вызванный снижением цен в начале прошлого месяца на свои самые продаваемые модели", - писало Reuters накануне.

В прошлом месяце Tesla стала вторым самым продаваемым производителем электромобилей в Китае после BYD, который отгрузил 150 164 автомобиля.

Экономическая правда