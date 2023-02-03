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В Крыму "национализировали" 500 объектов недвижимости украинских физ- и юрлиц, в частности, Ахметова и Коломойского

Пятница, 3 февраля 2023, 11:50 - Анастасия Жарикова

Так называемые власти Крыма приняли решение о "национализации" имущества "иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия" – в перечень вошли около 500 объектов недвижимости.

Об этом сообщил так называемый спикер госсовета Крыма Владимир Константинов в Telegram.

"Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества приспешников киевского режима в Крыму продолжится", - написал он.

В перечень национализированных объектов, принадлежащих к разным предприятиям и банкам, туристической, спортивной инфраструктуре, вошли, в частности:

  • жилые, нежилые помещения и участки украинских банков "Финансы и кредит", "Укрсиббанк", "Имэксбанк", "Пиреус банк", "Укрэксимбанк" и других;
  • база и участок на берегу моря в Орджоникидзе (Феодосия) футбольного клуба "Динамо Киев";
  • кинотеатр "Сатурн IMAX" в Ялте (принадлежит экс-премьер-министру Арсению Яценюку);
  • пансионаты "Севастополь", "Горное солнце", "Горняк", "Солнечный", "Свет шахтера", принадлежащие предприятиям олигарха Рината Ахметова;
  • земли и недостройка в Симеизе экснардепа Нестора Шуфрича;
  • Центр водного спорта в Партените, принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому.

Экономическая правда

Крым недвижимость Ахметов авиация
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