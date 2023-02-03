Apple отчитался о первом за три с половиной года снижении выручки: причина

Компания Apple впервые за три с половиной года продемонстрировала снижение квартальной прибыли после того, как "значительные" перебои в цепочке поставок в Китае привели к задержке поставок iPhone.

Об этом пишет Financial Times.

Худшие, чем ожидалось, показатели подчеркнули зависимость Apple от Китая в сфере производства и произошли после того, как поставки iPhone пострадали от вспышки Covid-19 на сборочном узле, которым управляет партнер Foxconn в Чжэнчжоу.

Исполнительный директор компании Тим Кук заявил, что доходы за первые три месяца этого года также не дотянут до прошлогодних, хотя ожидается, что продажи iPhone "ускорятся", а это означает, что продажи других продуктов Apple сильно пострадают от более низкого спроса.

"Общий доход Apple за последний квартал составил $117,2 млрд, что на 5,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и ниже прогнозов аналитиков на уровне $121,1 млрд. Чистая прибыль в размере $30 млрд оказалась на 13,4% ниже, чем в прошлый раз, и также несколько не оправдала ожиданий", - пишет FT.

"В целом мы ожидаем, что наши мартовские показатели прибыли в годовом исчислении будут похожими на декабрьские", - сказал Кук, добавив, что продажи компьютеров Mac и iPad, вероятно, упадут на двузначные цифры, отчасти из-за "сложной" экономической среды.

Акции Apple упали более чем на 3 процента на торгах.

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Падение доходов Apple произошло на фоне того, что Amazon и Alphabet указали на дальнейшее ослабление на некоторых из их ключевых рынков в последнем квартале.

"Взятые вместе, отчеты о прибыли трех крупнейших мировых компаний стали нотой осторожности для инвесторов на следующий день после того, как лучшие, чем ожидалось, результаты владельца Facebook, компании Meta, способствовали резкому росту акций технологических компаний.

Рост доходов замедлился, а прибыли Amazon Web Services, крупнейшей компании в области электронной коммерции, остановились, поскольку крупные клиенты искали способы сэкономить деньги на своих расходах на облачные сервисы", - пишет газета.

Между тем, доходы Alphabet оказались ниже ожиданий, поскольку доходы от рекламы упали лишь второй раз в истории компании, частично из-за укрепления доллара США и сравнения со стремительным ростом годом ранее.

Кук заявил, что проблемы с цепочкой поставок в Китае, которые повлияли на поставки iPhone, были решены, добавив: "Сейчас мы находимся на том этапе, когда мы можем достичь успеха".

"Мы сейчас находимся на том этапе, когда производство является таким, каким нам нужно. Поэтому проблема осталась позади", - добавил он.

Но Кук спрогнозировал более мрачную оценку продаж компьютеров Apple Mac, предупредив, что, хотя компания "хорошо позиционируется" на рынке ПК, "в краткосрочной перспективе будет немного трудно".

Несмотря на неутешительные прибыли и перспективы, Apple не объявила о сокращении рабочих мест или программе сокращения расходов, что делает ее единственной крупной технологической компанией, которая избежала массовых увольнений в то время, когда другие проводят значительные сокращения штата.

В интервью Financial Times финансовый директор компании Лука Маэстри заявил, что "активная база установленных устройств" Apple - количество используемых устройств - пересекла порог в 2 миллиарда, по сравнению с 1,8 миллиарда год назад.

"Это вдвое больше, чем семь лет назад", - сказал он.

Экономическая правда