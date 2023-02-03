В энергосистеме все еще существенный дефицит, все области получили лимиты – "Укрэнерго"

Дефицит в энергосистеме почти не изменился с четверга и является существенным. Лимиты потребления доведены до всех облэнерго, по состоянию на утро 3 февраля превышение лимитов не зафиксировано.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Два блока на тепловых электростанциях подключены в работу, зато один выведен в аварийный ремонт. Имеющийся объем произведенной электроэнергии распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения.

Сетевые ограничения сохраняются только в Одесской области", - заявили в госкомпании.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина дефицита - в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. 13 ракетных и 15 дроновых атак нанесли значительные повреждения объектам высоковольтной сети и электростанциям.

В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

При этом лимиты потребления доведены до всех облэнерго.

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По состоянию на утро 3 февраля превышение лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" не применялись.

"За минувшие сутки враг подверг массированным артиллерийским обстрелам энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской, Донецкой областях. Особенно сложная ситуация после обстрелов в Херсонской области.

Из-за значительных повреждений обесточены некоторые объекты и в соседней Николаевской области", - подчеркнули в "Укрэнерго".

В компании добавили, что ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили функциональность ключевого оборудования на нескольких подстанциях на востоке и юге Украины.

Экономическая правда