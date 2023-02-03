Все разделы
Укр / Рус

Взятка на 722 миллиона: НАБУ и САП завершили расследование против экс-главы ГФС Насирова

Пятница, 3 февраля 2023, 10:38 - Алексей Павлыш

НАБУ и САП 2 февраля завершили расследование в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и его советника - их подозревают в получении 5,5 млн долл. США и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления.

"Следствие сейчас установило получение главой ГФС (2015-2016 гг.) неправомерной выгоды в 5,5 млн долл. США за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и более 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля 2015 - августа 2016 гг.

"Плату за услуги", которая, в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, тогдашний председатель ГФС получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компаний, подконтрольных его близкому лицу, а также советнику, через другие иностранные компании-"прокладки", привлеченные советником экс-чиновника. Отправителями средств, как установили НАБУ и САП, были две компании-нерезиденты, подконтрольные владельцу агрохолдинга (речь идет о Ukrlandfarming Олега Бахматюка - ред.)", - говорится в сообщении.

По официальному курсу НБУ на момент совершения преступления речь идет о более 722 млн грн.

"При этом часть неправомерной выгоды сформировали непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертировали в иностранную валюту. НАБУ и САП имеют доказательства, что глава ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, зато не включал сведения о суммах, заявленных к бюджетному возмещению другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право.

ВИДЕО ДНЯ

Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени", - добавили в НАБУ.

Напомним:

В октябре 2022 года экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС.

Бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523,2 млн грн.

Позже сообщалось, что апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей и 523,2 млн грн залога для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Экономическая правда

НАБУ Насыров ГФС взятка корупція
Материалы по теме
12 лет за премию. Как Коболев оказался на скамье подсудимых и почему вернулся в Украину 24 января 2023, 09:45
НАБУ и САП расследуют закупки для армии: дело возбуждено еще до публикации в СМИ 23 января 2023, 18:52
Кабмин уволил Лозинского, которого задержало НАБУ, с должности заместителя министра  22 января 2023, 15:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте