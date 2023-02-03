Взятка на 722 миллиона: НАБУ и САП завершили расследование против экс-главы ГФС Насирова

НАБУ и САП 2 февраля завершили расследование в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и его советника - их подозревают в получении 5,5 млн долл. США и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления.

"Следствие сейчас установило получение главой ГФС (2015-2016 гг.) неправомерной выгоды в 5,5 млн долл. США за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и более 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля 2015 - августа 2016 гг.

"Плату за услуги", которая, в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, тогдашний председатель ГФС получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компаний, подконтрольных его близкому лицу, а также советнику, через другие иностранные компании-"прокладки", привлеченные советником экс-чиновника. Отправителями средств, как установили НАБУ и САП, были две компании-нерезиденты, подконтрольные владельцу агрохолдинга (речь идет о Ukrlandfarming Олега Бахматюка - ред.)", - говорится в сообщении.

По официальному курсу НБУ на момент совершения преступления речь идет о более 722 млн грн.

"При этом часть неправомерной выгоды сформировали непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертировали в иностранную валюту. НАБУ и САП имеют доказательства, что глава ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, зато не включал сведения о суммах, заявленных к бюджетному возмещению другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право.

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Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени", - добавили в НАБУ.

Напомним:

В октябре 2022 года экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС.