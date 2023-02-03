Присвоение 40 миллиардов: главный бухгалтер "Укртатнафты" получил подозрение

Главный бухгалтер "Укртатнафты" (Кременчугского нефтеперерабатывающего завода) получил подозрение по делу о возможном присвоении экс-менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты" 40 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности, Службы безопасности Украины.

Как отметили в БЭБ, фигурантка скрывалась в Ужгородском районе на Закарпатье, где ее нашли сотрудники СБУ.

Следствие считает, что "Укртатнафта" производила и реализовывала топливо через сеть АЗС без уплаты акцизов, хотя такой налог закладывался в цену для потребителей. Задолженность по уплате акциза по этому эпизоду составляет 605 млн грн.

"По данным следствия, такая преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний", - отметили в БЭБ.

Речь идет о деле, которое расследуют БЭБ и СБУ о присвоении 40 млрд грн экс-менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты", которые в ноябре прошлого года перешли в собственность государства. Ранее сообщение о подозрении получил и.о. первого заместителя председателя правления "Укртатнафты" компании.

Владельцами "Укртатнафты" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые владеют около 60%. Остальные акции компании принадлежат НАК "Нафтогаз". Ключевым активом "Укртатнафты" является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который в мае вывели из строя российские ракетными обстрелами.

ВИДЕО ДНЯ

В рамках уголовных производств документируется 10 эпизодов по выводу крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от налогов, создание безнадежной задолженности заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам ч. 3 ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты НДС, пошлины, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) осуществляют детективы БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора.

Напоминаем:

Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".