Нефть дешевеет в ожидании признаков восстановления спроса в Китае

Цены на нефть снизились в пятницу, при этом основные индексы продолжают терять вторую неделю подряд, поскольку рынок ожидает дальнейших признаков восстановления спроса на топливо в Китае.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 34 цента, или на 0,4%, до 81,83 доллара за баррель по состоянию на 07:40 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) - на 37 центов, или на 0,5%, до 75,51 доллара.

Оба контракта упали более чем на 5% на этой неделе на фоне смешанных сигналов о восстановлении спроса на топливо в Китае, крупнейшем мировом импортере нефти, что сдерживает цены.

Причины изменения цен

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Аналитики ANZ указали на резкий скачок трафика в 15 крупнейших городах Китая после празднования Нового года по лунному календарю, но также отметили, что китайские трейдеры были "относительно отсутствуют".

Перспектива восстановления экономики Китая после ослабления ограничений в связи с COVID-19 пока поддерживает рынок нефти в этом году, а также слабый доллар, который делает товар дешевле для владельцев других валют.

Доллар упал, поскольку агрессивного повышения процентных ставок Федеральным резервом США больше не ожидается. Центральные банки других крупных экономик, однако, продолжают повышать процентные ставки, даже несмотря на то, что инфляция снизилась.

"Перспективы спроса на нефть нуждаются в четких признаках того, что восстановление экономики Китая будет плавным, и что импульс экономического роста США не будет быстро ухудшаться", - отмечает аналитик OANDA Эдвард Мойя в своей записке.

Предстоящее повышение процентных ставок в 2023 году, вероятно, повлияет на экономику США и Европы, усиливая опасения экономического спада, который, вероятно, приведет к снижению мирового спроса на сырую нефть, считает Приянка Сачдева, рыночный аналитик Phillip Nova.

Инвесторы также следят за развитием событий относительно запрета ЕС на российские нефтепродукты от 5 февраля.

Экономическая правда