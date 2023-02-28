UNITED24 и monobank объявили сбор на 300 дронов, среди участников разыграют лоты от "Артемсоли"

UNITED24

UNITED24 и monobank запустили сбор 60 миллионов гривен на покупку 300 беспилотников DJI Mavic 3T Thermal - среди донатов разыграют уникальную йодированную соль от госпредприятия "Артемсоль".

Об этом сообщает пресс-служба UNITED24.

Квадрокоптер DJI Mavic 3T оборудован тепловизором и камерой с разрешением 12 Мп и 56-кратным гибридным зумом. Управление осуществляется посредством дистанционного пульта DJI RC Pro Enterprise. Высота полета составляет до 600 м, дальность – до 15 км. Благодаря поддержке облачной платформы DJI FlightHub 2 возможно управление несколькими БПЛА.

Для сбора и розыгрыша ГП "Артемсоль" и платформа UNITED24 выпустили партию йодированной соли в специальной упаковке. Она насчитывает всего 500 пачек и не продается. Получить соль можно, приняв участие в этом благотворительном сборе – для этого нужно задонатить от 5 гривен.

Сто первых участников, которые перечислят 100 тыс грн или больше, получат соль с автографом командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Еще десять пачек соли подпишет посол UNITED24, актер Марк Гэмилл, известный ролью Люка Скайвокера в киносаге "Звездные войны".

Партнером проекта является ГП "Артемсоль", которое в апреле 2022 года из-за российских обстрелов остановилось впервые со времен Второй мировой войны.

Сбор продлится с 14:00 28 февраля по 2 марта 22:00. Принять в нем участие можно перечислив любую сумму от 5 гривен на банку.