Укрпочта вводит наложенный платеж на карточные счета для малых и средних предпринимателей
Национальный почтовый оператор "Укрпочта" вводит услугу наложенного платежа на карточные счета для малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Преимущество услуги наложенного платежа на карточные счета особенно оценят представители малого и среднего бизнеса – те предприниматели, которые реализуют свои товары в Instagram, или на маркетплейсах.
Теперь деньги за товар будут зачисляться на карточный счет в конце каждого дня, а открывать специальный счет или ждать своей очереди в отделении совсем не нужно", - объясняют в Укрпочте.
Оператор подчеркивает, что преимущество услуги наложенного платежа также удобно не только для предпринимателя, но и для его клиентов, поскольку условием этой услуги предусмотрены самые низкие в Украине тарифы - 1% от стоимости товара + 10 гривен.
Для того, чтобы воспользоваться услугой наложенного платежа на карточные счета, представителям малого и среднего бизнеса, ранее не пользовавшимся услугами "Укрпочта Экспресс" или "Укрпочта Стандарт" при регистрации в личном кабинете на сайте АО "Укрпочта" нужно определить себя как физическое лицо, или как физическое лицо-предприниматель.
Для клиентов, уже пользующихся доставкой Укрпочты, новая услуга станет доступна в личном кабинете.
Зачисление наложенного платежа на карточные счета для всех клиентов доступны только на гривневые платежные карты. Переводы засчитываются на карточный счет один раз в рабочий день.
Экономическая правда