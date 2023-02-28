Укрпочта вводит наложенный платеж на карточные счета для малых и средних предпринимателей

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" вводит услугу наложенного платежа на карточные счета для малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Преимущество услуги наложенного платежа на карточные счета особенно оценят представители малого и среднего бизнеса – те предприниматели, которые реализуют свои товары в Instagram, или на маркетплейсах.

Теперь деньги за товар будут зачисляться на карточный счет в конце каждого дня, а открывать специальный счет или ждать своей очереди в отделении совсем не нужно", - объясняют в Укрпочте.

Оператор подчеркивает, что преимущество услуги наложенного платежа также удобно не только для предпринимателя, но и для его клиентов, поскольку условием этой услуги предусмотрены самые низкие в Украине тарифы - 1% от стоимости товара + 10 гривен.

Для того, чтобы воспользоваться услугой наложенного платежа на карточные счета, представителям малого и среднего бизнеса, ранее не пользовавшимся услугами "Укрпочта Экспресс" или "Укрпочта Стандарт" при регистрации в личном кабинете на сайте АО "Укрпочта" нужно определить себя как физическое лицо, или как физическое лицо-предприниматель.

Для клиентов, уже пользующихся доставкой Укрпочты, новая услуга станет доступна в личном кабинете.