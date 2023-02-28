Семь энергоблоков украинских АЭС перевели на американское топливо: когда остальные

Семь энергоблоков украинских АЭС полностью переведены на топливо американской Westinghouse.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Семь энергоблоков украинских атомных электростанций, единственным оператором которых является ГП "НАЭК "Энергоатом", полностью переведены на топливо американской Westinghouse Electric Sweden AB, которая является многолетним надежным партнером Компании", - отметили в компании.

С 2024 года этим топливом должны снабжаться все 15 энергоблоков отечественных АЭС.

Благодаря этому атомная энергетика Украины обретет окончательную независимость от РФ, подчеркнули в атомном операторе.

Кроме того, Энергоатом совместно с Westinghouse работают над созданием "внутреннего" производства ядерного топлива (ЯП) с применением технологии этой компании в Украине. Это должно не только усилить безопасность поставок топлива на отечественные АЭС, но и будет способствовать усовершенствованию топлива и увеличению его энерговыделения.

С момента обретения Украиной независимости единственным поставщиком ядерного топлива для наших АЭС с советских времен оставалось российское АС "ТВЭЛ". Процесс диверсификации поставок ЯП начался еще в 2000 году.