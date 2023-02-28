Финансирует испытания российских ракет: СБУ арестовала активы бизнесмена из РФ Сердюка
Суд по материалам Службы безопасности наложил арест на активы российского бизнесмена Николая Сердюка, который, по данным следствия, причастен к финансированию испытаний российских ракет.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Решение суда касается шести компаний по производству и исследованию буровой техники, а также изготовлению аграрной продукции в Киевской и Сумской областях.
Всего арест наложен на активы стоимостью 60 млн грн.
По данным следствия, Сердюк является владельцем "московского исследовательского завода буровой техники" и "Гидроинжстроя", и входит в ближайшее окружение руководителей финансово-промышленных групп Кремля. По его указаниям подконтрольные украинские предприятия производили высокотехнологичную продукцию для бурения нефтегазовых скважин и продавали ее за границу.
При этом значительную часть полученных доходов Сердюк направлял на финансирование научно-испытательных полигонов РФ. В частности, на учебные центры, где россияне испытывали собственную боевую авиацию и ракетное вооружение.
Чтобы скрыть свой бизнес в Украине после начала полномасштабного вторжения, российский бизнесмен пытался переписать собственные предприятия на девять представителей подконтрольных коммерческих структур. Кроме того, он создал две новые фирмы на Сумщине и в одной из стран ЕС для нелегального вывода доходов из Украины.
Во время обысков в офисах, на складах и в квартирах фигурантов в Киеве и Сумах правоохранители обнаружили бухгалтерскую отчетность, черновые записи, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти). В рамках производства планируется сообщение о подозрении Сердюку и подконтрольным ему руководителям украинских коммерческих структур.