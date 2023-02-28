Финансирует испытания российских ракет: СБУ арестовала активы бизнесмена из РФ Сердюка

Суд по материалам Службы безопасности наложил арест на активы российского бизнесмена Николая Сердюка, который, по данным следствия, причастен к финансированию испытаний российских ракет.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Решение суда касается шести компаний по производству и исследованию буровой техники, а также изготовлению аграрной продукции в Киевской и Сумской областях.

Всего арест наложен на активы стоимостью 60 млн грн.

По данным следствия, Сердюк является владельцем "московского исследовательского завода буровой техники" и "Гидроинжстроя", и входит в ближайшее окружение руководителей финансово-промышленных групп Кремля. По его указаниям подконтрольные украинские предприятия производили высокотехнологичную продукцию для бурения нефтегазовых скважин и продавали ее за границу.

При этом значительную часть полученных доходов Сердюк направлял на финансирование научно-испытательных полигонов РФ. В частности, на учебные центры, где россияне испытывали собственную боевую авиацию и ракетное вооружение.

Чтобы скрыть свой бизнес в Украине после начала полномасштабного вторжения, российский бизнесмен пытался переписать собственные предприятия на девять представителей подконтрольных коммерческих структур. Кроме того, он создал две новые фирмы на Сумщине и в одной из стран ЕС для нелегального вывода доходов из Украины.