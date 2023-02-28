Украинцы могут обменять водительское удостоверение в Чехии: что для этого нужно

С 28 февраля украинцы получили возможность обменять свое водительское удостоверение в Чехии, до сих пор среди стран ЕС это было возможно только в Польше.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В МВД отмечают, что обмен водительского удостоверения осуществляется при наличии физического документа, который изымают сотрудники ГП "Документ". Восстановление украинского водительского удостоверения за рубежом пока невозможно.

Обменять водительское удостоверение возможно в случае, если закончился срок его действия, у водителя изменились паспортные данные, удостоверение затерлось и надписи на нем больше не читаются, или же по желанию владельца получить удостоверение современного образца.

Для обмена удостоверения водитель должен предоставить:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

имеющееся водительское удостоверение, которое подлежит обмену;

документ, подтверждающий изменение личных данных в случае изменения таких данных.

После того, как сотрудники ГП "Документ" получили полный пакет документов, они фотографируют его и оформляют заявку на обмен водительского удостоверения, которую рассматривает в Украине администратор сервисного центра МВД. В случае успешного рассмотрения заявки, за рубежом печатают новый документ для лица, а старый изымают.

Готовое водительское удостоверение можно забрать в день обращения, за исключением отдельных ситуаций. Например, во время воздушной тревоги на территории Украины обработка заявок не проводится, поэтому срок может продлиться. Кроме того, если имеющееся удостоверение было выдано до 2013 года, дополнительно проводится запрос-подтверждение действительности удостоверения по месту выдачи, что может увеличить время выдачи на 5 дней.