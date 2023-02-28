Еврокомиссия запустила две программы на 7,5 млн евро для поддержки украинских предпринимателей

Европейская комиссия объявила два конкурса проектных предложений под общим названием "ReadyForEU" с общим бюджетом 7,5 млн евро для украинских предпринимателей.

Об этом говорится в заявлении ЕК, пишет "Европейская правда".

Оба конкурса имеют целью помочь украинским предпринимателям и компаниям воспользоваться преимуществами единого рынка.

Первый конкурс, "Бизнес-мост", с бюджетом 4,5 млн евро, окажет финансовую поддержку украинским малым и средним предприятиям (SME), которые пострадали от войны, в виде ваучеров на доступ к услугам и участие в торговых выставках в ЕС. Проект будет администрироваться организациями поддержки бизнеса, такими как Европейская сеть предприятий (EEN), Европейская сеть кластеров и другими организациями.

Целью конкурса является создание консорциума бизнес-организаций, который отберет до 1500 украинских SME, ориентированных на рост и устойчивое развитие, которые получат прямую поддержку в размере до 2500 евро. Эта прямая поддержка будет покрывать расходы на услуги по поддержке бизнеса, такие как: исследование рынка для поиска европейских партнеров; юридические, организационные и финансовые консультации по созданию новой компании или адаптации существующей; помощь в участии или поездках на торговые выставки в ЕС; юридические консультации по вопросам прав интеллектуальной собственности.

Второй конкурс, "Erasmus для молодых предпринимателей - Украина", с бюджетом 3 млн евро, позволит молодым украинским предпринимателям получить опыт ведения бизнеса в других европейских странах.

Этот проект будет реализовываться в рамках уже существующей программы "Erasmus для молодых предпринимателей", в рамках которой более 22 000 предпринимателей со всей Европы получили возможность поделиться своими предпринимательскими ноу-хау. За время существования программы EYE наибольшее количество украинских предпринимателей подало заявки (154) и приняло участие (79) в программе в течение 2022 года.