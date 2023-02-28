Индексация в марте впервые коснется самых маленьких пенсий: на сколько вырастут выплаты

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Украинцам с наименьшими пенсиями в марте повысят выплаты почти на 20% - для этой категории пенсионеров индексация будет проводиться впервые. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. "В 2023 году впервые будет осуществлена индексация самых низких пенсий. Ранее такие пенсии под индексацию не попадали и пересматривались исключительно вместе с повышением прожиточного минимума (который растет более медленными темпами, чем индексация). Включение таких выплат в периметр индексации позволяет обеспечить рост наименьших пенсий", - говорится в сообщении. Размер индексации пенсий с 1 марта 2023 г. составит 19,7%, а повышение размера пенсий произойдет для 10,5 млн пенсионеров. В частности, с марта будут индексированы пенсии для: 5,2 млн "гражданских" пенсионеров - для них повышение пенсии будет осуществляться через индексацию на 19,7% показателя средней заработной платы, с которой исчисляется пенсия.

4,2 млн человек, у которых вырастут пенсии в связи с увеличением на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат. Впервые будет проиндексирован такой гарантированный государством минимальный размер пенсии. Для таких пенсий рост составит от 420 до 520 грн (по сравнению с размерами пенсий, установленными на 1 марта 2022 года).

0,5 млн пенсионеров силовых ведомств, для которых весь размер пенсии будет индексирован на 19,7%.

94,5 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, вследствие Чернобыльской катастрофы. Также дальше будут выплачиваться ежемесячные компенсации для пенсионеров старше 70 лет, которые устанавливаются, если размер пенсии таких пенсионеров не достигает 10 340 грн: 570 грн - людям старше 80 лет;

456 грн - людям в возрасте от 75 - 80 лет;

300 грн - людям в возрасте от 70 - 75 лет. Кроме того, на 19,7% будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 166,5 тысяч пострадавших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Через месяц, с 1 апреля будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для 0,6 млн работающих пенсионеров, с учетом обновленного (увеличенного) страхового стажа. С 1 июля - на 19,7% будут проиндексированы пенсии специальные пенсии для 22,7 тыс ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

"При любых расчетах повышение пенсий составит не менее 100 гривен", - отметили в Минсоцполитики.

Еще 0,5 млн получателей пенсий, которым пенсии были назначены в 2020 - 2022 годах, получат повышение в 100 гривен.

"Сами пенсии для них не будут индексироваться, поскольку они уже получают пенсию значительно выше, чем те граждане, кто имеют такой же стаж, соотношение их заработной платы к средней заработной плате в стране, но которые вышли на пенсию в предыдущие годы", - пояснили в министерстве.

"Направление, определенное Правительством как ключевое для проведения индексации, - это поддержка наиболее уязвимых категорий граждан. Справедливо обеспечить индексацию доходов прежде всего гражданам, которые получают наименьшие выплаты. Ведь оставлять во время войны без социальной защиты тех, кто не может работать и для кого пенсия является единственным источником доходов - безответственно", - прокомментировала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Вместе с тем, правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения пенсии по результатам индексации будет ограничен 1,5 тыс грн для всех получателей пенсии и страховых выплат, независимо от категории.

Экономическая правда