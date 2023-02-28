Украина будет выдвигать свою кандидатуру в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергетике ООН (МАГАТЭ) на 2023 - 2025 годы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Министр энергетики Герман Галущенко принял участие в неформальной встрече министров энергетики и транспорта ЕС, состоявшейся в Стокгольме.

На встрече он заявил, что Украина выдвигает свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ на 2023 - 2025 годы и призвал участников заседания присоединиться к обсуждению этого вопроса и поддержать украинскую заявку.

Галущенко подчеркнул, что Украина продолжает интеграцию в европейские энергетические рынки, что предусмотрено проектом новой Энергетической стратегии Украины до 2050 года. Документ определяет приоритетным развитие атомной генерации и возобновляемых источников энергии, которые помогут децентрализовать украинскую энергосистему.