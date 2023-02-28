95% прибыли банковской системы за 2022 год заработали банки в "топ-10"

Украинские банки в прошлом году получили 24,7 миллиарда гривен доходов, 95% из которых пришлось на финучреждения в топ-10.

Об этом сообщает Опендатабот.

В начале полномасштабного вторжения существовал большой риск коллапса украинской банковской системы. Несмотря на это, по итогам 2022 года большинство банков в стране устояли, а некоторые даже смогли улучшить показатели по сравнению с 2021 годом и ворваться в топ-10 самых прибыльных финучреждений", - пишут аналитики.

Общая прибыль банков в 2022 году составляла 24,7 млрд грн, что в 3 раза меньше по сравнению с 2021 годом — тогда банки в Украине заработали 77,5 млрд грн.

В год великой войны в Украине стало на 4 банка меньше: Мегабанк и Сечь — обанкротились, а два банка с российскими корнями — Проминвестбанк и переименованный Сбербанк были закрыты. В Украине осталось 67 банков.

Приблизительно две трети банков (46 из 67) закончили 2022 год с положительным балансом. Их общая прибыль составила 45,5 млрд. в год.

Более половины прибыли всех украинских банков приходится на государственный Приват — 66% или 30,2 млрд грн. Однако по сравнению с годом накануне его прибыль уменьшилась на 14% (в 2021 году она составляла 35 млрд грн).