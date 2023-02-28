Курс валют на 28 февраля: гривня продолжает стремительно укрепляться

Во вторник, 28 февраля, доллар и евро снова ослабли как в кассах банков, так и на "черном" рынке.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua

На 11:10 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,50 - 38,83 грн. В понедельник, 27 февраля, курс колебался между 39,3 - 39,45 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, на это же время курс составлял 40,57 - 40,99 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 41,28 - 41,42 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,7 - 39,5 грн (курс на 27 февраля - 39,35 - 39,8 грн);

Евро - 40,65 - 41,6 грн (курс на 27 февраля - 41,15 - 41,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 38,45 - 38,95 грн;

Ощадбанк - 38,9 - 40,0 грн;

Укрэксимбанк - 38,7 - 39,5 грн;

Райффайзен - 39,2 - 39,9 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.