Энергосистема работает без дефицита, но есть нюансы в прифронтовых областях - Укрэнерго

Во вторник, 28 февраля, дефицит в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется, однако остается сложная ситуация с электроснабжением в прифронтовых областях.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В компании отметили, что потребление остается на уровне обычного рабочего дня. В энергосистеме работают все виды электростанций.

Через половодье активно работают гидроэлектростанции. Также происходит незначительный импорт электроэнергии.

"Одесса заживлена по временным схемам, но до конца недели мы будем работать над повышением надежности, так что возможны небольшие ограничения. Сложной остается ситуация в прифронтовых областях. В Харьковской и Сумской областях вследствие обстрелов повреждение сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов", - добавили в Укрэнерго.

На поврежденных участках сети продолжаются ремонтные работы. Сетевые ограничения в других областях отсутствуют, лимиты в области не приходились.

Экономическая правда