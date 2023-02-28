Нефть растет на фоне надежд производителей на восстановление спроса в Китае
Цены на нефть выросли во вторник, 28 февраля, поддержаны надеждами, что устойчивое экономическое восстановление в Китае повысит спрос на топливо, компенсируя беспокойство относительно дальнейшего повышения процентных ставок в США, которое повлияет на потребление.
Об этом сообщает Reuters.
Как изменились цены
Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent, срок действия которых истекает во вторник, повысились на 39 центов до 82,84 долл. за баррель по состоянию на 07:18 по Гринвичу. Более активный майский контракт подорожал на 63 цента до 82,67 долл. за баррель.
Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 61 цент до 76,29 долл. за баррель.
Что повлияло на цены
Ожидание восстановления спроса в Китае поддержал рост, и рынок ожидает ключевых данных в течение следующих двух дней.
Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали роста промышленной активности во второй по величине экономике мира в феврале.
"Восстановление экономики Китая будет способствовать росту спроса на сырьевые товары, причем больше всего выигрывает нефть", — заявили аналитики JPMorgan.
Они сохранили свой прогноз средней цены фьючерсов на нефть Brent на 2023 год на уровне 90 долларов за баррель.
Угроза дальнейшего повышения ставок в США после больших, чем ожидалось, новых заказов на основные производимые в США товары капитального производства в январе ограничила прибыль, а глава Федеральной резервной системы США Филипп Джефферсон заявил, что инфляция в сфере услуг остается упрямо высокой.
Рынок будет смотреть последние данные о запасах нефти в США, которые будут представлены промышленной группой Американского института нефти во вторник и Управлением энергетической информации правительства в среду, чтобы получить дополнительные показатели спроса.