Нефть растет на фоне надежд производителей на восстановление спроса в Китае

Цены на нефть выросли во вторник, 28 февраля, поддержаны надеждами, что устойчивое экономическое восстановление в Китае повысит спрос на топливо, компенсируя беспокойство относительно дальнейшего повышения процентных ставок в США, которое повлияет на потребление.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent, срок действия которых истекает во вторник, повысились на 39 центов до 82,84 долл. за баррель по состоянию на 07:18 по Гринвичу. Более активный майский контракт подорожал на 63 цента до 82,67 долл. за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 61 цент до 76,29 долл. за баррель.

Что повлияло на цены

Ожидание восстановления спроса в Китае поддержал рост, и рынок ожидает ключевых данных в течение следующих двух дней.