Покупателей все меньше: российская нефть направляется на хранение в западную Африку

Груз российской нефти отправился на хранение на нефтебазу в Гане - стране, которая сама является экспортером нефти, что может свидетельствовать о поиске Россией новых покупателей своей нефти на фоне санкций.

Об этом сообщает Bloomberg.

Танкер "Тесей" прибыл в территориальные воды Ганы в пятницу, перевозя около 600 тыс баррелей российской нефти из порта в Черном море, как свидетельствуют данные отслеживания танкеров. По словам собеседников агентства, груз должен был быть закачан в резервуары нефтеперерабатывающего завода в Теме.

Когда танкер находился на пути в страну, гендиректор Национальной нефтяной администрации Ганы заявил, что российский груз будет заблокирован, если он будет направляться в страну. Однако после того, как танкер достиг территориальных вод страны, агентство перестало отвечать на запросы о комментариях.

Поставка в Тему станет первым случаем поставки российской нефти в западноафриканскую страну по крайней мере с октября 2018 года, свидетельствуют данные отслеживания.

Гана сама является небольшим экспортером нефти, которая за последние шесть месяцев отгружала в среднем около 140 тыс баррелей в день. Она также находится рядом с Нигерией и Анголой, двумя крупнейшими поставщиками нефти в Африке к югу от Сахары. Это означает, что доставленные баррели вряд ли предназначаются для самой Ганы, зато свидетельствует о возможном поиске Россией новых покупателей.

Почти всем компаниям ЕС запрещено покупать российскую нефть и нефтепродукты, или предоставлять услуги страхования, странам, которые покупают ее по цене выше установленного потолка. После введения санкций против России, страна-агрессор направила экспорт нефти в Китай и Индию.