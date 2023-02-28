Западные компоненты для оружия поставляются в РФ и после полномасштабного вторжения - отчет

Компоненты западного производства в оружии, которое Россия использует в войне против Украины и для совершения военных преступлений, поставляются в страну-агрессора в течение месяцев после полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в отчете Международного партнерства по правам человека (МППЧ) и Независимой антикоррупционной комиссии (NAKO, организация в рамках Transparency International).

Так, западные компоненты двойного назначения продолжали поступать в Россию и в конце 2022 года. В частности, западные компоненты использовались и продолжают использоваться в оружии, задействованном в предполагаемых военных преступлениях России.

Таможенные данные показали, что три западные технологические компании продолжили экспортировать в Россию тысячи компонентов, стоимость которых достигает миллионы долларов, в ноябре 2022 года. Две из них производят компоненты двойного назначения, которые Россия ищет для производства и ремонта своего военного оборудования, и одна из которых производит тип специфического компонента, необходимого российским военным для навигации и таргетирования.

Торговые данные свидетельствуют о том, что компоненты, произведенные компаниями Harting, Trimble и TE Connectivity, продолжают импортироваться в Россию через официальных дистрибьюторов или через третьи страны, такие как Гонконг и Турция.

По выводам отчета четыре ключевые российские оружейные системы, используемые для совершения вероятных военных преступлений, например - ударов по жилым домам, гражданской инфраструктуре и электростанциям, в разной степени зависят от компонентов западного производства.

При этом существующие санкции, правила и их правоприменение, направленные на ограничение доступа России к западным технологиям двойного назначения, недостаточны, о чем свидетельствует тот факт, что экспорт в Россию компаниями, производящими такие компоненты, которые нужны Кремлю, продолжается.