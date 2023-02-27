Тайвань выделил более $50 млн на восстановление инфраструктуры в Украине

МИД Тайваня объявил о выделении в бюджете на 2023 год около 56 миллионов долларов на проекты восстановления гражданской инфраструктуры в Украине

Об этом сообщает Caribbean News Global.

"Министерство иностранных дел планирует приобщиться к совместным усилиям для восстановления больниц, школ, церквей, энергетических объектов, систем водоснабжения, мостов и транспорта через двусторонние и многосторонние пути", - говорится в сообщении.

объявило министерство в годовщину российского военного вторжения.

С момента начала войны в Украине Тайвань предоставил 27 тонн медицинских товаров и более 700 тонн гуманитарной помощи. Помощь из Тайваня быстро доставлялась через Польшу, Словакию и другие соседние страны украинцам, стремившимся защитить свои дома во время войны.

Кроме того, Тайвань пожертвовал более 41 млн долл. на усилия, приложенные в координации с соседними странами, включая Польшу, Чехию, Словакию и Литву, а также международными организациями для совместного переселения украинских беженцев.