РФ увеличила отгрузки нефти из тихоокеанских портов – Bloomberg

Через год после начала полномасштабной войны в Украине морской экспорт нефти из РФ приблизился к к самым высоким уровням с момента пересечения границы российскими войсками, а из портов Тихоокеанского региона были отгружены рекордные объемы нефти.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, за неделю до 24 февраля 2023 года поставки из портов РФ выросли до 3,63 млн баррелей в сутки - до уровня, который был превышен лишь 4 раза с начала 2022 года.

"Менее волатильный четырехнедельный средний показатель также вырос перед сокращением добычи на 500 тыс баррелей в сутки, которое должно вступить в силу со среды в ответ на западные эмбарго и ограничения цен на российские нефтяные грузы", - пишет агентство.

"Экспорт из Черного моря резко упал, поскольку штормы закрыли порт Новороссийска на большую часть недели. Поставки из арктического терминала в Мурманске также снизились, но это падение было более чем компенсировано рекордными объемами, которые, вероятно, покидают тихоокеанские терминалы страны.

На прошлой неделе в тихоокеанском порту Козьмино было загружено рекордные 10 танкеров, причем потоки туда увеличились, в частности, благодаря возобновлению поставок нефти по железной дороге. По данным группы исследователей, поставки нефти из восточных портов страны продаются по ценам почти на 40% выше, чем грузы, экспортируемые через Балтику", - добавляет издание.

Объем нефти на судах, следующих в Китай и Индию, а также меньшие поставки в Турцию. и объемы на судах, которые еще не указали конечный пункт назначения, выросли за четырехнедельный период в среднем до 3,27 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с начала отслеживания поставок Bloomberg в начале 2022 года.