САП завершило следствие по завладению Януковичем угодьем Сухолучья

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила дело по завладению угодьями "Сухолучья" бывшим президентом Виктором Януковичем и его сообщниками.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Прокурор ведомства принял решение о завершении досудебного расследования по делу о завладении землей лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета в Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн грн бывшим президентом и еще тремя лицами.

Детективам НАБУ было поручено открыть материалы стороне защиты для ознакомления.

В САП напомнили, что в 2007 году бывший президент (тогда – премьер-министр) с целью завладения госимуществом, а именно земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства, инициировал принятие ряда решений, приведших к выбытию этой земли из государственной собственности .

Для этого подельники бывшего президента привлекали своих приближенных лиц, которые обращались в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га. Впоследствии целевое назначение указанных участков меняли, что позволяло беспрепятственно передать землю фирме, подконтрольной Януковичу.

В 2009-2011 годах на этом участке построили гостинично-ресторанный комплекс, который использовался экспрезидентом для личных нужд.