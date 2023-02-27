Фонд госимущества впервые с 2019 года выставил на приватизацию карьер
Фонд госимущества выставил на продажу Дружбовский карьер "Кварц" - это первый карьер на приватизации с 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества в Facebook.
Аукцион состоится 9 марта. Стартовая цена объекта - 4,8 млн грн. Кроме этого, победитель аукциона должен оплатить 2,8 млн долгов предприятия, добавили в ФГИ.
"Ранее на этом предприятии добывали песок, гравий, глину и каолин. Однако уже несколько лет там не ведется никакой деятельности и этот карьер приносит убытки государству - 95 тыс грн в 2021 и 290 тыс грн в 2022 году", - говорится в сообщении.
Площадь "Кварца" - более 9 тыс. м², в состав входят 24 объекта недвижимости.
"Правда, все они находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют значительных частных инвестиций для восстановления деятельности", - отметили в Фонде.
В 2023 году ФГИУ планирует выставить на приватизацию 6 добывающих предприятий.
Экономическая правда